مساعد الرئيس الروسي: أردوغان طلب اتصالا هاتفيا مع بوتين

أكد مساعد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ​يوري أوشاكوف​، في تصريح صحفي، أن "الرئيس ونظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​ قد يجريان اتصالًا هاتفيًا في أقرب وقت"، مشيرًا الى "أننا نعمل الآن على تحديد موعد مناسب له".

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