المتحدث باسم عبد المهدي: صدور أوامر باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عبد الكريم خلف عن "صدور أوامر باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق لاحالتهم الى القضاء"، موضحًا أنه "تم اصدار اوامر للقوات الامنية بتطبيق القانون فورًا".
وكشف خلف، أمس، عن بلوغ خسائر التظاهرات ستة مليارات دولار، فيما أكد أن ما يجري في ميناء أم قصر سبب أضراراً بالغة للمواطن.
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