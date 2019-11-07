المتحدث باسم عبد المهدي: صدور أوامر باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، عبد الكريم خلف عن "صدور أوامر باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق لاحالتهم الى ​القضاء​"، موضحًا أنه "تم اصدار اوامر للقوات الامنية بتطبيق القانون فورًا".

وكشف خلف، أمس، عن بلوغ خسائر ​التظاهرات​ ستة مليارات ​دولار​، فيما أكد أن ما يجري في ميناء أم قصر سبب أضراراً بالغة للمواطن.

