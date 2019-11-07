باقري: الأعداء يسعون لركوب موجة المطالب المشروعة للشعبين العراقي واللبناني

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن "الأعداء قاموا خلال الأيام الأخيرة بحياكة مؤامرات في لبنان والعراق للعمل عبر ذلك على استغلال الأمور وركوب موجة المطالب المشروعة للشعبين والاتيان بحكومات عميلة الى سدة الحكم فيهما الا ان المرجعية والشعبين اللبناني والعراقي قد تصدوا لمؤامرات الاعداء"، مشيرًا الى أن "الشعب الايراني وعلى مدى العقود الاربعة الاخيرة قد ادى الاختبار مرارا بنجاح، اذ اثبت خلال مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) ومكافحة الارهاب وتهديدات اميركا و"اسرائيل" المباشرة بانه ماض على عهده ولا يخشى اي ضغط وصعوبة وتهديد ولا يترك الساحة ويقف صامدا خلف قائده ويدافع عن اهدافه".

وأوضح باقري أن "من مسؤولية الحكومة في لبنان والعراق حل مشاكل بلديهما والعمل على إعمارهما سواء كانت هنالك تظاهرات أو لم تكن"، مشددًا على أنه "لا يحق لأي دولة التدخل في شؤونهما فالأعداء يتصورون أن محور المقاومة سيتضرر بهذه المؤامرات".