سلامي: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت وانتهت

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي أن "الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية قد فشلت وانتهت"، مشددًا على أنه "لا يمكننا أن نخسر أي حرب ومجاميع جهاد الاعمار والبناء هم ضباط وجنود في مواجهة حرب كبرى، حرب تستهدف عزة شعبنا وأرضنا".
ولفت سلامي الى "أننا نقول للاعداء إن أي تهديد تتابعون سنقوم بتبديله الى فرصة وستمنون بالهزيمة لأنكم تعلمتم أن تكونوا مهزومين دومًا ونحن تعلمنا أن نكون منتصرين دومًا".
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