بزي: الساعات الـ48 القادمة ستكون حاسمة للبت بمضمون المشاورات الحكومية

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ الى ان ​حركة امل​ لم تات من فراغ ولا من كواكب فضائية، بل نحن نتحدث عن حركة 7 الاف شهيد والاف الجرحى ونقلت ​لبنان​ من العصر ال​اسرائيل​ي الى عصر ​المقاومة​، وإمامها من أشرف العمائم والمقامات، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يُعتبر من أبرز الخصوم السياسيين انه "صمام امان الوطن".

ولفت بزي في حديث تلفزيوني، الى ان هناك جوقة مبرجمة عملت على تشويه صورة حركة امل على مستوى قياداتها وشهدائها، وما حصل اليوم انكشف، والرئيس بري يعرف ان ما يحصل خطير للغاية ولكن "ليس كل ما يعرف يقال"، واما في ما يتعلق بالطائف ووجودنا بالحكم كل الافرقاء السياسيين يتحملون المسؤولية، خاصة واننا نعيش في ظل نظام طائفي ونحن عملنا جهدنا ل​الغاء الطائفية​ في لبنان، ونحن كنا نطمح ان يكون ​قانون الانتخاب​ات على اساس الدائرة الكبرى وفق ​النسبية​، لانه كلما ضافت الدائرة الانتخابية اصبحت الولاءات حزبية وطائفية.

واوضح ان هناك خوف وقلق عند الشارع المسيحي وهو يريد ما يطمنه بالنسبة لقانون الانتخاب، واكد ان الظرف اليوم اكثر من مؤات لاقرار ​قانون انتخاب​ على اساس لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية.

وذكر انه في ظل الوضع الذي يجري في لبنان تحاول اسرائيل التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان عبر شركة "​توتال​"، مع الاشارة الى ان شركة "توتال" تؤخر العمل في لبنان، وقد طلب الرئيس بري من وزيرة ​الطاقة​ ارسال وفد الى ​فرنسا​ ومقابلة الشركة الفرنسية.

ولفت بزي الى ان ​الساعات​ الـ48 القادمة ستكون حاسمة للبت بمضمون المشاورات الحكومية، ونحن مع ​حكومة​ "تكنو سياسية" يتمثل فيها اخصائيين ويمثل فيها الحراك الحقيقي، وحركة امل منفتحة لتسهيل تشكيل حكومة تخدم هذا البلد. واكد ان حركة امل ليست "كاريتاس" او جمعية خيرية، وهي مع تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة. وشدد على ان المرحلة الراهنة تتطلب البصيرة للمحافظة على الاستقرار ومنع البلاد من الانهيار.