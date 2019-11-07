اشكال امام معمل الزوق بين المتظاهرين وموظفي مؤسسة كهرباء لبنان

حصل اشكال امام معمل الكهرباء في الزوق بين المتظاهرين وموظفي ​مؤسسة كهرباء لبنان​، وذلك بعد ان رفض المتظاهرين خروج او دخول الموظفين الى المعمل.

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