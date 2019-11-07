أردوغان: قضينا خلال 9 أيام على مخططات خبيثة استمرت 8 سنوات

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في كلمة قبيل توجهه الى ​المجر​، أن "بلاده تمكنت خلال نحو 9 أيام فقط عبر عملية نبع ​السلام​ من ​القضاء​ على مخططات خبيثة تواصلت على مدار 8 سنوات"، مشيرًا الى أن "الإرهابيين ينفذون الهجمات ضد ​الجيش الوطني​ السوري، وارتقى صباح اليوم 11 شهيدا ولكن في المقابل هناك عدد أكبر من القتلى في الجانب الآخر، والإرهابيين لم ينسحبوا من شمال سوريا بشكل كامل بالرغم من انتهاء المهلة".

ولفت أردوغان الى أن "عملية نبع السلام وفّرت فرصة مهمة لرؤية الأصدقاء الحقيقيين لبلادنا"، موضحًا "أننا لن ننسى أولئك الذين حموا الإرهابيين وفتحوا الأحضان للقتلة المأجورين ضد ​تركيا​"، مضيفًا: "اعتقلنا أفراد أسرة البغدادي عندما حاولوا دخول الأراضي التركية ومصيرهم في يد القضاء".

واعتبر أن "تركيا ترفض الموقف السياسي والعنصري والظالم للاتحاد الأوروبي ل​كرة القدم​ تجاه منتخبنا الوطني وأنديتنا"، مشددًا على أنه "عندما يتعلق الأمر بتركيا ورياضييها تتغير المواقف، يجب أن يعدل ​الاتحاد الأوروبي​ لكرة القدم عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، ولا يجب أن يسمح بتسييس ​الرياضة​ عبر قراراته الخاطئة".