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النائب عصام الفقى يوجه طلب إحاطة بشأن تعطل العمل فى كوبرى عاشور بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لوزير وزير النقل والمواصلات، بخصوص كوبرى عاشور فى محافظة البحيرة وتعطل العمل به.

وأكد الفقى فى بيان له اليوم، أن كوبرى عاشور يخدم أكثر من 7 مراكز، ويربط جميع مراكز المحافظة ببعضها البعض، وهى بندر ومركز دمنهور بمركز المحمودية ومركز إدكو ومركز ومركز رشيد وكفر الدوار وأبو حمص.

وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، باتخاذ اللازم لمناقشة طلب الإحاطة، وكذلك استكمال طريق دمنهور – دسوق المتوقف منذ أكثر من عام.

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