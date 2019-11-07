شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركى معارض: برلمان أردوغان لا يهتم بوقائع اختطاف المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البرلمانى عن حزب الشعوب الديمقراطى الكردى، عمرو فاروق جرجرلى أوغلو، إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان باتت تتجاهل الانتهاكات الحقوقية فى تركيا.

وأوضح جرجرلي أوغلو، أن المواطنين يتم اختطافهم داخل الأراضي التركية ولا تحرك اللجنة ساكنا ولا تجرى أية تحقيقات، مضيفا أنه يطالب بالتحقيق فى الأمر غير أن اللجنة لا تستجيب، وأنه لم يعد بالإمكان عدم التمرد على هذا الوضع.

وقال جرجرلي أوغلو خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة الزمان التركية: “لا يبحثون في الأمر ولا يصدرون تقريرا بهذا الصدد، نبرز ممارسات التعذيب بمديرية أمن أنقرة وفي بلدة حلفتي، ونطالبهم بالتحقيق في الأمر لكنهم يرفضون، لا تكترث للجنة للآباء والأمهات، لا تريد التحقيق بشكل جدي، فقط يسألون وزارة الداخلية عما إذا حدث أمر كهذا فتنكر الوزارة الأمر، ومن ثم نبحث نحن في الأمرفنكتشف وقوع حادثة اختطاف، وأطالب رئيس اللجنة بالتحقيق سويا في واقعة حي شامليك بمدينة أنقرة، لكنه يرفض ويتحدث عن عدم وجود انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، لم يعد بالإمكان عدم التمرد على هذا الوضع".

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وقالت تقارير إن السلطات التركية تلجأ إلى طرق غير قانونية، بينها التعذيب والاختطاف، إذا ما لم تسعفهم القوانين في إسكات أصوات المعارضين، وأن عدد المختطفين على أيدي عناصر استخباراتية منذ المحاولة الانقلابية تجاوز 11 شخصًا في العاصمة أنقرة فقط، هذا وارتفع عدد الذين تعرضوا للاختطاف عقب المحاولة الانقلابية فى منتصف عام 2016 إلى 24 شخصًا، كلهم مدنيون وليسوا عسكريين وجهت لهم السلطات تهم دعم الانقلاب.