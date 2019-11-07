شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": حققنا فى الثلاث سنوات الماضية أعلى فائض فى ميزانية النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى التونى، أمين الصندوق بنقابة المحامين، إن الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر الجارى، ستعقد بمقر النقابة العامة فقط، وذلك طبقا لقانون المحاماة، مشيرا إلى أنه سيعرض خلال الجمعية العمومية ثلاث ميزانيات هى 2016 و2017 و2018 .

وأضاف يحيى التونى، فى تصريحات له، أن النقابة العامة للمحامين حققت فى الثلاث سنوات الماضية أعلى فائض والذى وضح جليا فى زيادة سقف العلاج والمعاشات ومعاش الدفعة الواحدة الذى تقرر من قبل.

وأشار يحيى التونى إلى أنه تم تحقيق زيادة فى سقف العلاج والمعاشات نتيجة فائض الثلاث ميزانيات السابقة موثقا بتقرير خبير اكتوارى، متابعا: "الأمر الذى انعكس بزيادة واضحة على زيادة سقف العلاج والمعاشات ومعاش الدفعة الواحدة، وسيتم زيادة المعاش بحد أقصى 2000 لـ 3000، وزيادة الحد الأدنى لـ 1000 ألف جنيه .