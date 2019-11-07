شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل، بحضورعدد من الجهات المعنية .

وكان الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، قد أكد أن المنظومة نجحت بعد أربعة اشهر منذ إطلاق التشغيل التجريبى من تسجيل 527132 مواطن وفتح 162169 ملف عائلى إلكترونى فى محافظة بورسعيد من خلال 29 وحدة ومركز صحة أسرة كما نجحت بتسجيل 486873 مواطن وفتح 120210 ملف عائلى فى كلٍ من الإسماعيلية (207267 مواطنا)، السويس (48344 مواطنا)، الأقصر (127088 مواطنا)، أسوان (92277 مواطنا) وجنوب سيناء (11897 مواطن) من خلال أكثر من 117 وحدة و مركز صحة أسرة فى المحافظات الخمس.

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وأشار السبكى إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل نجحت فى إجراء 8995 عملية جراحية فى محافظة بورسعيد منها 3234 عملية جراحية كبرى و611 عملية جراحية تم إجراؤها لأول مرة فى محافظة بورسعيد.