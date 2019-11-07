وزير الأوقاف يعلن زيادة بدلات الأئمة.. والسيسي: "إحنا متفقين على حاجة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، زيادة البدلات لجميع أئمة المساجد، على أن تُطبق بداية من شهر ديسمبر المُقبل.

جاء ذلك في كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

ووجه وزير الأوقاف حديثه للرئيس السيسي، قائلًا: "نشكركم على اهتمامكم بتحسين الأحوال المعيشية للأئمة، بناءً على ما وجهتم به في آخر لقاء حضرته مع سيادتكم".

وأشار الوزير إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل صعود المنبر بنحو 600 جنيه؛ لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على الماجستير، و1000 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه، على أن يبدأ التطبيق مطلع الشهر المقبل.

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ولفت "جمعة" إلى تدبير التمويل اللازم لهذه الزيادة من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.

وقاطع الرئيس السيسي حديث وزير الأوقاف، قائلًا: "يا دكتور لسه باقي الكلام، إحنا متفقين على حاجة تانية، موجودة؟".

وواصل مختار جمعة حديثه قائلًا: "كانت التوصية اللي قال عليها الرئيس إن دي مرحلة، وكل ما استطعنا أن نحسن مواردنا الذاتية سنحسن أحوال الأئمة والعلملين بالأوقاف".

وقال الوزير إنه سيتم صرف 100 جنيه شهرياً لكل إمام؛ لتوفير الزي اللائق له بمعرفة وزارة الأوقاف، مضيفًا: "لا ننسى أن الزيادة الأولى في بدل صعود المنبر عام 2015 وقدرها 1000 جنيه لكل إمام قد أجراها الله على يد الرئيس السيسي".