محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأمة الإسلامية في حاجة لـ"ثورة حقيقية" في الفكر الديني تستهدف الأفكار المتطرفة.
جاء ذلك في كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وطالب وزير الأوقاف بضرورة أن يكون من يتعرض للفتوى في الشأن العام "واسع الأفق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يطالب بـ"ثورة حقيقية" في الفكر الديني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.