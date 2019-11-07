وزير الأوقاف يطالب بـ"ثورة حقيقية" في الفكر الديني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأمة الإسلامية في حاجة لـ"ثورة حقيقية" في الفكر الديني تستهدف الأفكار المتطرفة.

جاء ذلك في كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وطالب وزير الأوقاف بضرورة أن يكون من يتعرض للفتوى في الشأن العام "واسع الأفق".