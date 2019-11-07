ري الوادي الجديد يطرح تقاوي قمح للزراعة على مياه الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الوادي الجديد، المهندس منصور إبراهيم، اليوم الخميس، عن استكمال زراعة محصول القمح على مياه الصرف الزراعي بعد نجاح تجربته العام الماضي.

وأكد منصور، تولي الوزارة توفير تقاوي القمح صنف "إسماعيلية 1"، وطرحها أمام الراغبين في زراعتها من المزارعين، بعد نجاح تجربة زراعته الموسم الماضي، علي مياه الصرف الزراعي في منطقة بركة الصرف الزراعي بقرية "الراشدة" بمركز الداخلة.

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وأضاف منصور، أن زراعة القمح على مياه الصرف الزراعي لها 3 فوائد، الأولي تخفيف العبء على برك الصرف الزراعي وتقليل كميات المياه المستخدمة في الزراعة، وبالتالي تقليل كميات المياه في البرك، والفائدة الثانية هي توفير الوقود اللازم لرفع مياه الصرف للبرك والمصارف، والثالثة استغلال مياه كانت مهدرة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لتعميم التجربة في باقي أنحاء المحافظة، خاصة في المناطق التي تتواجد بها برك مياه صرف زراعي.

وكانت وزارة الري نفذت التجربة العام الماضي بشكل ناجح، بالتعاون مع معهد البحوث المائية التابع لوزارة الري، وجامعة قناة السويس، لزراعة القمح على مياه الصرف الزراعي، والتربة شديدة الملوحة بعين أبو عثمان التابعة لمركز الداخلة.