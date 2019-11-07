محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن المهندس عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تمويل 152 مشروعًا بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه، من خلال برنامج "مشروعك".
وأكد عادل، أن الوحدة المحلية تدعم الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل، وتعمل على خلق آفاق جديدة للتنمية، من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.
وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أن هذا الدعم انعكس إيجابيًا على بعض المشروعات والتي استطاعت أن تنمو بشكل كبير وتتحول من مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة وكبيرة، تضم الكثير من العمالة منها مشروعات معارض موبيليا، محلات بيع مواد غذائية، أكشاك، صيدليات، كافيتريات، أعلاف، مكاتب مقاولات، مشروعات منزلية".
كانت هذه تفاصيل خبر بتكلفة 8 ملايين جنيه.. "مشروعك" ينفذ 152 فكرة شبابية بالوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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