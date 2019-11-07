طلب إحاطة بالبرلمان للتحذير من مكسبات "الطعم واللون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن خطورة مكسبات الطعم واللون على صحة المواطنين، مطالبة باتخاذ إجراءات لمواجهتها.

وأضافت النائبة، في بيان اليوم، إن "مكسبات اللون والطعم، هي نكهات لا تصنع من مواد طبيعية فهي لا تستخلص من الفاكهة، أو العصائر، أو الخضروات، ولا أي نباتات أو غذاء ولا من اللحوم أو الدواجن، لكنها تصنع من مركبات كيميائية في المعامل لتقدم نكهة تماثل النكهة الطبيعية".

Advertisements

وأشارت إلى خطورة هذه المكسبات على الصحة خاصة للأطفال حال استخدامها بنسب أكبر من الحدود الآمنة.

ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية، حذرت من أضرار الأغذية غير الصحية، منها المعلبات، لكونها تؤثر سلباً على الصحة العامة في المجتمع؛ لأنه يضاف إلى هذه المعلبات العديد من المواد الكيميائية والحمضية، مثل المواد الحافظة؛ لتحفظ الطعام أطول فترة ممكنة، ومكسبات الطعم واللون لإعطائها مذاقاً شهياً وشكلاً جذاباً.​

وأشارت إلى ان الإضافات كمكسبات اللون والطعم، تُشكل خطورة على صحة الإنسان، إذا لم يتم إتباع القواعد والمعايير السليمة في استخدامها، والتي تعتبر أحد أهم مسببات تلوث الطعام، وتؤثر على حياة الإنسان.