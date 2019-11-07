السيسي يصل مقر الاحتفال بالمولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، مركز المنارة للمؤتمرات؛ لحضور احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.
ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة إلى الأمة عن مختلف القضايا الإسلامية الراهنة، ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي.
يشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والوزراء وسفراء الدول الإسلامية والعربية ولفيف من الشخصيات الوطنية والدينية.
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