متظاهرون يغلقون مدخل ميناء أم قصر جنوبي العراق بعد إعلان استئناف العمل به

أغلق متظاهرون عراقيون مجددًا ، اليوم الخميس ، مدخل ميناء أم قصر جنوبي العراق، بعد إعلان مسؤولين عراقيين ـ في وقت سابق اليوم ـ عن استئناف العمل به صباح اليوم .
ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم"
كانت مصادر أمنية ونفطية عراقية قد أعلنت ، في وقت سابق اليوم، إن العمليات استؤنفت في ميناء أم قصر ومصفاة الناصرية لتكرير النفط في جنوب العراق بعد مغادرة المحتجين للمنطقتين.
وقد أغلق المتظاهرون الطرق في ميناء أم قصر لأكثر من أسبوع، كما أوقفوا ناقلات الوقود في مصفاة النفط بالناصرية، ما تسبب في نقص الوقود في محافظات الجنوب ، ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية بالبلاد.
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