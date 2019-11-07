غدًا.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي أنجيلا ميركل خلال زيارته لألمانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيبحث مع المسؤولين الألمان سبل الشراكة العابرة للأطلسي وضرورة تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - "أن بومبيو سيؤكد - خلال الفعاليات المكرسة لانتهاء الحرب الباردة

- الدور المحوري للولايات المتحدة التي ساعدت عشرات ملايين الأشخاص في أوروبا الشرقية والوسطى في التحرر من الشيوعية".ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى ألمانيا - في وقت سابق - في زيارة تستغرق يومين.وأفادت السفارة الأمريكية في برلين بأن بومبيو سيلتقي في أول محطة له خلال الزيارة بالجنود الأمريكيين الموجودين بقواعد عسكرية بولاية بافاريا.ومن المنتظر أن يجري الوزير الأمريكي مباحثات غدا الجمعة في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزيرة الدفاع أنيجريت كرامب كارينباور، ووزير المالية أولاف شولتس الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشارة.