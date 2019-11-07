مقاتلة أمريكية تُسقط قنبلة خاملة بالخطأ في "آوموري" اليابانية

أسقطت مقاتلة أمريكية من طراز (إف - 16)، بطريق الخطأ، قنبلة خاملة على أرض خاصة خارج منطقة التدريب في محافظة (آوموري) الواقعة شمالي اليابان.
ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، أنه لم ترد تقارير عن
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أنها أبلغت الحكومات المحلية عقب تلقيها عدة تقارير عن وقوع الحادث من قبل القوات الأمريكية في اليابان.. مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي أكد أن مقاتلة من طراز (إف - 16) متمركزة في قاعدة (ميساوا) الجوية الأمريكية أسقطت قنبلة خاملة بالقرب من إحدى المناطق الواقعة شمال القاعدة.. لافتة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب الحادث، وتم إبلاغ الحكومة اليابانية وفقًا للاتفاقيات كافة.
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