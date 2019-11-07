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الكلب كونان المشارك في قتل البغدادي يزور البيت الأبيض قريبًا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكلب "كونان" الذي ساعد في مهمة قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي سوف يزور البيت الأبيض قريبا.
ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن ترامب قوله خلال في

مؤتمر جماهيري حاشد فى مدينة مونرو بولاية لويزيانا، قوله "سوف يأتي كونان إلى البيت الأبيض قريبا جدا. لقد قلت لهم أن يحضروه الآن ولكنهم قالوا إنه في مهمة، فقلت لهم لا بد أنكم تمزحون. هيا امنحوه يومين راحة".
وأضاف ترامب: "أتعرفون من هو البطل الحقيقي، انسوا ترامب، الكلب كونان هو البطل العظيم".
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الكلب كونان كان قد أصيب خلال المهمة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل البغدادي شهر أكتوبر الماضي.
 
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