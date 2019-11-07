في أوج التوتر.. ترامب يؤكد لقاء أردوغان في واشنطن

يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأسبوع المقبل، في واشنطن، في أوج التوتر بين البلدين، حيث اجرى ترامب مكالمة هاتفية الأربعاء، مع نظيره التركي.

وأكد الرئيس الأميركي الأربعاء، زيارة اردوغان إلى البيت الأبيض، مشيراً في تغريدة على تويتر إلى "اتصال هاتفي جيد جداً" مع نظيره التركي.

وقال ترامب في تغريدته إنه بحث مع اردوغان في مسألة الحدود السورية التركية و"القضاء على الإرهاب وإنهاء العمال العدائية مع الأكراد ومسائل أخرى".

وقالت الرئاسة التركية إن "الرئيسين أكدا أنهما سيلتقيان في واشنطن الأربعاء 13 نوفمبر بدعوة من الرئيس ترامب".

وكان أردوغان قد هدد بإلغاء الزيارة بسبب التوتر بشأن سوريا وتصويت مجلس النواب الأميركي على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. وقد اعلن هذا الأسبوع إنه سيتخذ قراره النهائي خلال محادثات هاتفية مع ترامب.

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وتابع الرئيس الأميركي "أبلغني (اردوغان) بتوقيف العديد من مقاتلي تنظيم داعش الذي أعلن عن فرارهم خلال النزاع، بما في ذلك زوجة وشقيقة للقاتل الإرهابي (أبو بكر) البغدادي" الذي قتل في عملية عسكرية أميركية في نهاية أكتوبر.

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وذكرت الرئاسة التركية الأربعاء أن ترامب واردوغان "تبادلا الآراء حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية".

وتأتي زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة بعد شهرين من شن أنقرة هجوماً على مقاتلين أكراد تدعمهم واشنطن في شمال شرق سوريا.

وفرض ترامب عقوبات على تركيا تم رفعها بعد أن علقت أنقرة هجومها في سوريا بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين اردوغان ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس.