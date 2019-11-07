سيدي إفني.. حملة إبادة للكلاب الضالة تنتهي بإعدام أزيد من 80 كلب “بالرصاص”!

نظمت جماعة تيوغزة القروية تابعة لإقليم سيدي إفني، أمس الثلاثاء، حملة واسعة لإبادة وقنص الكلاب الضالة، المنتشرة بالمنطقة بتنسيق مع السلطات المحلية.
ومكنت هذه الحملة حسب مصادر محلية، من إبادة أكثر من 80 كلابا بكل من مركز “تيوغزة”، وأيت إعزة و”بيفورنا” حيت من المنتظر أن يشمل هذا الاجراء باقي الذواوير المتبقية.
وأشار المصدر ذاته، أن هذه العملية لقيت ارتياحا وإستحسانا لدى الساكنة، التي لا زالت تطالب بالمزيد من هذه الحملات، إلى حين القضاء على هذه الآفة الخطيرة، و لو بشكل جزئي.
من جهة أخرى، يطالب مجموعة من الفاعلين الحقوقيين، بإجاد طريقة أخرى رحيمة غير القتل بالرصاص، لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة .
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