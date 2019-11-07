بعد لبنان والعراق.. الاحتجاجات تصل الكويت

وسط عودة الاحتجاجات لعدد من دول المنطقة منها لبنان والعراق، تظاهر مئات الكويتيين، مساء أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات، في بلد شهد أزمات سياسية نجمت عن مثل هذه التحركات.

واستجاب المتظاهرون لدعوة اطلقها النائب السابق صالح الملا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للمشاركة في وقفة احتجاجية وافقت السلطات على تنظيمها، تحت شعار “بس مصخت” بمعنى “كفى”.

وردد متظاهرون هتافات مناوئة لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، هاتفين “ارحل ارحل يا مرزوق .. الشعب الكويتي ما يبيك”.

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ورفعت متظاهرات صور المدانين في قضية اقتحام مجلس الامة في نونبر 2011، عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح لمطالبته بالاستقالة على خلفية شبهات بالفساد، كما رفع متظاهرون آخرون لافتات مؤيدة لحل قضية البدون.

يشار إلى أنه جرى حل البرلمان الكويتي مرات عديدة، على خلفية محاولة استجواب وزراء في الحكومة ينتمون الى العائلة الحاكمة.