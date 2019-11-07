حوادث الطرق: وفاة تمارة نجار من قلنسوة بعد نجلها بثلاثة أشهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وفاة تمارة همشري نجار من مدينة قلنسوة (متزوجة في طولكرم) فجر اليوم، الخميس، متأثرة بإصابتها البالغة التي أصيبت بها قبل نحو ثلاثة أشهر في حادث طرق وقع في طولكرم.

وتركت الفقيدة خلفها زوجا وطفلين، وسيشع جثمانها إلى مثواها الأخير ظهر اليوم.

وكان الحادث قد وقع يوم 27 تموز/ يوليو 2019 وأسفر عن مصرع الطفل عمر همشري وإصابة والدته بجروح خطيرة، خضعت على إثرها للعلاج في مستشفى "بيلنسون" تحت العناية الفائقة، وصارعت على حياتها إلى أن أعلن الأطباء وفاتها، صباح اليوم.

وفي سياق متصل، يُستدل من إحصائيات ومعطيات أعدتها جمعية "ضوء أخضر" (أور ياروك) أن حوادث الطرق في البلاد أسفرت عن مصرع 288 شخصا منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم، فيما لقي 266 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق في البلاد العام الماضي 2018.