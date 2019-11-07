صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح

الخميس 7 نوفمبر 2019

قصفت القوات السعودية، اليوم الخميس، تشرين الثاني 07، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عيف.

Advertisements

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في محافظة صعدة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.