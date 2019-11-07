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مصرع العشرات واستشهاد وإصابة 13 من المشتركة بالدريهمي بالحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 7 نوفمبر 2019

قتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي فيما استشهد وأصيب 13 من القوات المشتركة خلال صد هجوم حوثي بالدريهمي في الحديدة.

 

 

وتصدت القوات المشتركة لهجوم واسع شنته مليشيات الحوثي  على مواقع القوات شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

 

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 وأفاد مصدر عسكري ميداني أن المليشيات شنت هجوماً واسعاً بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية ، وتمكن أبطال القوات المشتركة من التصدي للهجوم بكل بسالة.

 

 وأضاف المصدر أن عناصر المليشيا شنت هجوماً مباغتاً من داخل منازل المواطنين التي تحاصرها المليشيا في مدينة الدريهمي ، وأدت إلى استشهاد 3 جنود من قواتنا وإصابة 10 آخرين بجروح ، فيما لقي العشرات من عناصر المليشيا مصرعهم وإصابة آخرين خلال تصدي القوات المشتركة للهجوم.

 

 

وأردف المصدر أن مليشيات الحوثي تستغل منازل المواطنين التي تحاصرها لتنفيذ هجماتها على مواقع القوات المشتركة في خطوط التماس.

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