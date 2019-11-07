الجوف.. قبائل دهم تتوعد الحوثيين

الخميس 7 نوفمبر 2019

شهدت مديرية خب والشغف في محافظة الجوف أمس الاربعاء حشدا قبليا كبير دعت اليه «قبيلة دهم» احدى اكبر القبائل اليمنية.



وأكد الحشد القبلي على مساندة الجيش الوطني في معركته ضد مليشيات الحوثي ومشروعها السلالي الطائفي والاصطفاف الى جانب القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور للانتصار للوطن وثوابته الوطنية.

وخلال كلمة ألقاها الشيخ هادي حمد بن غاليه باسم قبائل دهم بمناسبة إعادة تموضع لواء العز في محور الجوف الذي اقيم اليوم في مدنية اليتمة أكد للقيادة السياسية والعسكرية وقيادة لواء العز ممثلة بالعميد حمد الحزمي الوقوف الى جانب الجيش الوطني بكل ما اوتوا من امكانيات مادية ومعنوية.

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وأضاف : سوف نتصدى للمليشيا الانقلابية ولن نقبل باجرامهم وهمجيتهم التي يمارسونها ضد ابناء الشعب اليمني ونؤكد اننا لن نخذل تضحيات الشهداء والجرحى ونحن قبائل ومشايخ دهم نجدد وقوفنا بجانب الجيش الوطني لمواجهة المليشيا في مختلف جبهات القتال وهم يسطرون اروع الملاحم البطوليه في ميادين الشرف والبطوله في تحرير ما تبقي من تراب هذا الوطن الغالي والتي لا تزال ترزح تحت وطاءة الانقلاب الكهنوتي.

وتابع : شباب دهم رهن اشارة الجيش الوطني وابنائنا سيشاركون هذا اللواء في معركته القادمة كما نشكر التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية.

ودعت كلمة قبيلة دهم قبائل اليمن الى الاصطفاف والتوحد من اجل القضاء علي المشروع السلالي الايراني.