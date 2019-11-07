فرنسا تدين العنف بالعراق وتدعو لإجراء حوار سلمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت فرنسا أعمال العنف التي وصفتها بـ"الخطيرة" خلال الاحتجاجات في العراق، داعية إلى فتح "حوار سلمي وديمقراطي".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول إن باريس "تدين أعمال العنف الخطيرة التي جرت في العراق في الأيام الأخيرة"، مذكرة "بحق العراقيين في التظاهر بشكل سلمي".

وأضافت أن "فرنسا تعبر أيضا عن قلقها من عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحفيون في العراق".

وأشارت إلى أنه "بعد سنوات من الحرب، يتطلب بناء ديمقراطية عادلة وشاملة فتح حوار سلمي وديمقراطي"، مؤكدة أن فرنسا تشجع السلطات العراقية إلى "إجراء هذا الحوار" و"تطبيق الإصلاحات التي أعلنت عنها للاستجابة للتطلعات الشرعية للسكان".

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ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، يطالب فيها المتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل جذري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالكامل.

واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الغازية في محاولة لفضها ما أسفر عن نحو 275 قتيلا وآلاف الجرحى.