مجلس الأمن يدعو لتطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان

دعا مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان، وذلك قبل مهلة محددة لتشكيل حكومة تنتهي الجمعة ويبدو أنها ستمر دون اتفاق.

وقال مجلس الأمن في إعلان تم إقراره بإجماع الأعضاء الأربعاء، إن أعضاء المجلس "لم يلاحظوا" خلال زيارتهم إلى جوبا "تقدما جوهريا في تطبيق العناصر الأساسية في اتفاق السلام".

وأضاف أعضاء مجلس الأمن أنهم "يدعون الأطراف الموقعة لاتفاق السلام إلى تأكيد التزامها من جديد علنا بالتطبيق الكامل" للاتفاق.

وطلب المجلس من الأطراف "تحقيق تقدم فوري" بما في ذلك بشأن الترتيبات الأمنية "من أجل إتاحة تشكيل حكومة انتقالية شاملة بشكل سلمي".

Advertisements

وكان زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار أعلن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، أنه يريد إرجاء جديدا لتشكيل حكومة وحدة مع الرئيس سلفا كير، معتبرا أن أي تسرع يمكن أن يقود إلى كارثة.

وتنتهي المهلة المحددة لتشكيل حكومة الوحدة التي سيتولى فيها مشار منصب النائب الأول للرئيس في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أنه لم يتحقق أي تقدّم في الخطوات التقنية التي ينص عليها الاتفاق لا سيّما إنشاء جيش موحّد والاتفاق على الحدود الداخلية للولايات.

وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية هو بند رئيسي في اتفاق السلام الذي وقع في سبتمبر/أيلول 2018 في أديس ابابا.

وشهد جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011، نزاعا اندلع في ديسمبر/كانون الأول 2013 وأسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل وفق إحصاء حديث العهد وتسبب بتشريد أكثر من 4 ملايين من سكان البلاد.

وأسفر اتفاق السلام الموقع في 2018 عن تراجع كبير في الأعمال القتالية، من دون أن تتوقف نهائياً.