صفعة من حليف الأمس.. الشاهد يرفض حكومة النهضة بتونس

أكد حزب "تحيا تونس" الشريك الحكومي للإخوان طيلة 3 سنوات قراره عدم الدخول في الائتلاف الحكومي القادم الذي تسعى حركة النهضة إلى تشكيله.



وأعلن أمين عام الحزب سليم العزابي أن المكان الطبيعي لتحيا تونس الحاصل على 14 مقعدًا في البرلمان هو المعارضة.

وأكد هذا التوجه يوسف الشاهد، زعيم الكتلة التي ظهرت 1 مايو/آيار 2019، عبر بيان دعا فيه إلى تشكيل حكومة "مصلحة وطنية " بعيدة عن الأحزاب.

واعتبر خبراء الرفض صفعة سياسية للإخوان من شريك الأمس، كما يعتقد آخرون بأن فرص تشكيل الحكومة بقيادة إخوانية أصبحت محل شك خاصة وأن حركة النهضة عاجزة على تجميع 109 نواب إلى صفها، من أصل 217.

وينطلق الجمعة العد التنازلي أمام حركة النهضة لتشكيل حكومتها في ظرف 30 يومًا فقط كما ينص الدستور التونسي الصادر سنة 2014.

الباحث في العلوم السياسية منتصر الرايس قال في حديث لـ"العين الإخبارية" إن حركة النهضة تعيش مأزقا تاريخيا، وأن حالة البطء في المشاورات سيقدمها في صورة العاجزة عن تقريب وجهات النظر مع الأطراف السياسية الأخرى.

وأضاف أن التحالف مع حركة النهضة يثير مخاوف كبيرة لدى شرائح واسعة من المدارس السياسية في تونس (المدرسة اليسارية والبورقيبية)، مبينا بأن جوهر هذه المخاوف تتأتى من شبهات ارتباطها بالجماعات الإرهابية ومسؤوليتها في الركود الاقتصادي طيلة 8 سنوات.

نفور سياسي

يرى محللون أنه رغم الحملة الانتخابية الضخمة التي قادتها حركة النهضة والأموال الطائلة التي تجاوزت السقف القانوني للدعاية السياسية إلا أن الإخوان لا يملكون برنامجًا اقتصاديًا و سياسيًا واضحًا للحكم.

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وطرحت الحركة "وثيقة للتعاقد الحكومي" رأي فيها الكثيرون مضمونا "فضفاضا" و غير مطابق للأولويات التي يبحث عنها الاقتصاد التونسي في المرحلة القادمة.

الناشط السياسي التونسي الصحبي غويلة أوضح في حديث لـ"العين الإخبارية" أن السمة التي يشترك فيها كل التيارات الإخوانية هو عدم امتلاكها لبرنامج حكم من أجل تطوير حياة الإنسان، مؤكدًا بأن خطاب حركة النهضة لم يتغير منذ سبعينات القرن الماضي وظل حبيسا للأفكار "المؤدلجة" التي لا تواكب روح العصر و لا تقدم إضافة نوعية لمستقبل البلاد.

وبين أن الغنوشي الذي يترأس إخوان تونس لمدة تقارب 50 سنة لا يحمل في فكره رؤى للقفز بالاقتصاد التونسي إلى نسب نمو مرتفعة أو القضاء على المديونية الخارجية التي أضرت بهيكل الدولة ككل.

و أعاد ذلك الى "تصلب " الأفكار الاخوانية و تقديم مصلحة الحزب على المصالح العليا للدولة في الثماني سنوات التي حكمت فيها حركة النهضة تونس بحكوماتها المتعاقبة منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.

و تفيد مصادر للعين الإخبارية بأن حركة النهضة تخلت عن فكرة ترشيح الغنوشي لرئاسة الحكومة ، و ذلك بعد معارضة العديد من قياداتها و اعتباره غير قادر على تسيير شؤون الدولة يوميا.

كما تفيد نفس المصادر بأن انقسام في المواقف صلب حركة النهضة حول طبيعة الحكومة القادمة ، ووسط صراع بين أكثر من قيادي على ترأس الحكومة.

التصعيد الخطابي لتوابع الإخوان

يتعرض الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب المعارضة لحركة النهضة الى حملات تشويهية على شبكات التواصل الاجتماعي و الفضاءات الافتراضية في الانترنات

و قد رفع اتحاد الشغل ( أكبر منظمة نقابية ) دعوة قضائية ضد سيف مخلوف رئيس "ائتلاف الكرامة " ( تشكيلة قريبة من الاخوان) من أجل الثلب و التحريض و الادعاء بالباطل. حسب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري

و لاحظ مراقبون بأن "التشنج " الخطابي للإخوان هو نتيجة لحالة النفور السياسي الذي عبر عنه أكثر من حزب تجاه الاخوان الذي يبدو في ظاهر الأمر صاحب الأغلبية البرلمانية (52 مقعدًا) الا انه يمثل أقلية سياسية أمام الأطراف التي تعارضه

و تعارض خمسة قوى سياسية رئيسية حركة النهضة داخل البرلمان و هي الحزب الدستوري الحر (18 نائبًا) و حزب قلب تونس ( 38نائبا) و حركة الشعب ( 18 نائبًا) و التيار الديمقراطي (21 نائبًا) وتيار الإصلاح والعمل (15 نائبًا).