ريابكوف: حظيت دعوة بوتين إلى ترامب لزيارة روسيا في عيد النصر باهتمام لكن لا توجد خطط محددة

اشار نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ الى إن الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى ​موسكو​ فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى الـ 75 لـ"عيد النصر" قوبلت باهتمام ، لكن لا توجد معلومات أكثر تفصيلا حول خطط الرئيس الأميركي.

أضاف نائب وزير الخارجية الروسي نحن نفترض أن الدول التي "كانت جزءا من التحالف المناهض لهتلر ، بالطبع، وفقا لمنطق وأهمية هذا الحدث، ربما كان من الممكن تقديمه على أعلى مستوى خلال الاحتفالات المقرر عقدها في شهر أيار المقبل في موسكو."

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان تحدث، في وقت سابق، عن دعوة رؤساء ​العالم​ للحضور الى ​روسيا​ في الاحتفال بـ" عيد النصر"، قائلا بأن روسيا توجه الدعوة ولهم الحرية في الحضور أو لا، وواجب الجانب الروسي هو توجيه الدعوة.