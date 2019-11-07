الحزب الديمقراطي المسيحي: الرئيس عون هو الضمان الوحيد لمكافحة الفساد

اعلن ​الحزب الديمقراطي المسيحي​ البيان "دعمنا التام لفخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وندين كل الحملات المغرضة التي تعرض لها هو شخصيا وفريق عمله"، معتبرا ان "وجوده في مقام الرئاسة الاولى هو ​الضمان​ الوحيد ل​مكافحة الفساد​ والفاسدين".

وأكد انه يرفض رفضا قاطعا اي طرح لانشاء حكومة تكنوقراط خاصة بعد انكشاف ابعاد المؤامرة لنا ، وطالب بحكومة سياسية بامتياز خالية تماما من اي ممن تحوم عليهم شبهة العمالة. كما ورفض اي تعديل ب​البيان الوزاري​ للحكومة السابقة على ان يزاد على متنه ما يفيد بوضع آليات جدية لمكافحة الفساد في ​لبنان​ .

وطالب فور نيل ​الحكومة اللبنانية​ الثقة من المجلس النياني بـ"رفع مشروع قانون معجل مكرر يلغى فيه قانون ​السرية المصرفية​ في لبنان مع كل مندرجاته". وقال: "لقد اردتموه ربيعا عربيا جديدا مدمرا في خريف لبنان ، والآن بعد ان ظهر الى العلن القادة الحقيقيون للثورة ، نبشركم بصيف لاهب آت قبل اوانه ، ستحصد فيه جميع رؤوس المتآمرين ، ليكونوا عبرة للداخل والخارج . فما عجزتم عن تحقيقه في ارض المعركة لن تاخذوه في ساحات شتائمكم وصراخكم وشذوذكم".