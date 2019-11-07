النشرة: بدء تجمع طلاب الجامعات والثانويين في مدينة النبطية ومرجعيون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأن عددا من طلاب ​الجامعات​ والثانويين من ​مدينة النبطية​ ومنطقتها بدأوا بالتجمع في شارع الجامعات في النبطية حاملين الاعلام ال​لبنان​ية وذلك في وقفة احتجاجية على الاوضاع السيئة في لبنان ولمحاسبة ناهبي ​المال​ العام.

هذا وبدأت أيضا التظاهرة الطلابية لطلاب ثانويات مرجعيون رافعين الاعلام اللبنانية ومناشدين النشيد الوطني وهاتفين "ثورة ثورة " منددين برحيل السياسيين الفاسدين . وقد جابوا شوارع بلدة جديدة مرجعيون وتوقفوا امام المدارس حيث انضم اليهم الطلاب من كل مدارس المنطقة ويتوجهوا بعدها الى السراي الحكومي.

من جهة أخرى، تمكن طلاب ثانوية جزين تمكنوا من اقفال المدرسة هاتفين ( ثورة ثورة) كما حاول طلاب تكملية جزين التظاهر حيث تمكن عدد منهم من الانضمام الى طلاب الثانوية وبقي 16 تلميذ داخل المدرسة يتابعون تعليمهم وتوجه الجميع الى راهبات القلبين الاقدسين في جزين في محاولة لاقفال المدرسة وانضمام طلابها اليهم.

