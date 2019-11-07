سليم عون: يا طلاب لبنان تضامنوا مع أنفسكم أولا وطالبوا بتخفيض أقساطكم

قال عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يا طلاب لبنان تضامنوا مع أنفسكم أولاً، وطالبوا بتخفيض أقساطكم الجامعية والمدرسية، لتخففوا عن كاهل أهاليكم أعباء مالية لا قدرة حتى للميسورين منهم على تحمّلها".

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