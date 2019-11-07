عبدالله: اتمنى ان يتحرك القضاء ويستدعي كل المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية

تمنى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "يتحرك ​القضاء​ ويستدعي كل المعتدين على ​الأملاك البحرية​ والنهرية، وجميع المخالفات والتعديات في هذا الملف موثقة. وسيجد أموالا ضائعة ومنهوبة حكما، وشدد على ان هذه الملفات تستوفي مواصفات الوحدة الوطنية، وليست انتقائية.

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