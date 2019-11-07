تظاهرة طلابية تجوب شوارع فرن الشباك وعين الرمانة

أفاد مراسل ​النشرة​ بأن عددا من ​الطلاب​ يجوبون بهذه الاثناء بهذه الاثناء شوارع منطقة ​فرن الشباك​ و​عين الرمانة​ حاملين الأعلام الللبنانية. هذا وتجمع مئات الطلاب المحتجين في منطقة الجديدة حاملين الاعلام اللبنانية.

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