النشرة: اعتصام لطلاب حاصبيا في ساحة السراي الشهابية

اشار مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، الى ان طلاب ومدارس ثانويات منطقة حاصبيا الرسمية والخاصة نظموا تحت عنوان "ايد بإيد لنبني مستقبل جديد" اعتصاما حاشدا في ساحة السراي الشهابية للتعبير عن تضامنهم مع رفاقهم الطلاب في باقي المناطق اللبنانية، رافعين الاعلام اللبنانية ومرددين هتافات تؤكد على المضي في تحركهم حتى تحقيق كافة مطالبهم، وبذلك تكون مدارس المنطقة وثانوياتها بعضها مقفل وبعض الاخر فتحت ابوابها امام الطلاب كالمعتاد.
كما فتحت كافة الدوائر الرسمية والمصارف، وتعتبر كافة طرقات المنطقة سالكة بما فيه الطريق الدولية التي تربط الجنوب بالبقاع عبر الحاصباني عبر راشيا الوادي.
هذا ويسجل حركة لافتة وانتشار للقوى الامنية والجيش بهدف الحفاظ على الامن.
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