هاشم: لحكومة فاعلة قادرة على مقاربة الأزمة الراهنة بروحية وطنية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان " ​الوضع الاقتصادي​ والاجتماعي الظاغط يتطلب وجود ​حكومة​ فاعلة قادرة على مقاربة ​الأزمة​ الراهنة بروحية وطنية لوضع الخطوات الانقاذية لذلك المطلوب الإسراع بتأليف حكومة جامعة تحاكى التطورات المستجدة لتتحمل مسسوءليتها الوطنية بعيدا عن الحسابات والمكاسب السياسية الضيقة".

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