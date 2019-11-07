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عاجل.. استقالة رئيس الوزراء البريطاني

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته للملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام، وبدأت رسميا حملة حزب المحافظين الانتخابية، حسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل عنها صباح اليوم.

واتجه جونسون صباح اليوم الأربعاء للقاء الملكة إليزابيث الثانية، لطلب حل البرلمان البريطاني.

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نائب بريطاني "سيخي" يطالب جونسون بالاعتذار للمسلمين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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