دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته للملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام، وبدأت رسميا حملة حزب المحافظين الانتخابية، حسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل عنها صباح اليوم. واتجه جونسون صباح اليوم الأربعاء للقاء الملكة إليزابيث الثانية، لطلب حل البرلمان البريطاني. شاهد أيضاً من بي بي سي: نائب بريطاني "سيخي" يطالب جونسون بالاعتذار للمسلمين انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ماذا يعني مقتل أبي بكر البغدادي لتنظيم الدولة؟ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية فجر نفسه خلال عملية مداهمة نفذتها قوات أمريكية خاصة شمال غربي سوريا. فما هي تداعيات مقتله على تنظيم الدولة؟ بي بي سي

سلسلة بشرية على طول 170 كلم في لبنان في لبنان، متظاهرون ينفذون سلسة بشرية، امتدت من طرابلس شمالي البلاد الى صور جنوبه. بي بي سي

"كنا بالبوابة حين سقطت القذيفة" أصيبت سارة ابنة السنوات الثمان بجروح خطيرة جراء قذيفة تركية على منطقة كردية بشمال سوريا. بي بي سي 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO نائب بريطاني "سيخي" يطالب جونسون بالاعتذار للمسلمين بي بي سي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي شاهد أيضاً من القيادي: أعلى رواتب يحصل عليها ملوك ورؤساء العالم.. راتب ترامب لا يُصدق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. استقالة رئيس الوزراء البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.