المعارضة التركية تهاجم أردوغان: أرقامكم عن تحسن الاقتصاد مزيفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض فايق أوزتراك، الإحصاءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة التركية رسميًا لأحدث معدلات التضخم، التي قدمها معهد الإحصاء التركي، وطالب بالكشف عن تفاصيل أبحاثهم.
قال أوزتراك إن الأرقام الفعلية لمعدلات التضخم في تركيا أعلى بكثير مما أعلنته الحكومة رسمياً، وأشارت أحدث الأرقام التي أصدرها معهد الإحصاء التركي، في أكتوبر الماضي، إلى أن معدل التضخم شهد زيادة 8.55٪ على أساس سنوي، إذ ارتفعت المنتجات الغذائية بنسبة 7.85٪ خلال الفترة نفسها.
وأكد أوزتراك فى تصريحات نقلها موقع "تركيا الآن" أن هناك فرقًا كبيرًا بين التضخم الذي يحدده معهد الإحصاء، الذي يديره أصدقاء وزير المالية بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتضخم الفعلى فى الشوارع.
وتساءل المعارض التركي من حزب الشعب الجمهوري: من أين تقوم الحكومة بجمع هذه الأسعار؟ أعطونا العناوين، ليس أنت وحدك.. بل يجب أن نستفيد جميعنا من هذه الأسعار الرخيصة.
وانتقد أوزتراك أيضًا البنوك التركية الحكومية لمحاولتها التدخل في أسواق العملات بزعم دعم الاقتصاد التركي في البلاد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن حل مشكلات هذا الاقتصاد بالتدخل في أسواق العملات، أو عن طريق توزيع خطوط الائتمان، إذ لا يمكن للبنوك العامة تحمل هذه المسئولية بالكامل.
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