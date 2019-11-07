طنجة.. استنفار أمني بعد العثور على جثة رضيع حديث الولادة

عاش شارع المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، بطنجة، حالة استنفار أمني بعد العثور على جثة رضيع حديث الولادة بالقرب من حاوية للنفايات.
وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن أحد المارين لاحظ وجود جثة رضيع ملفوفة بكيس بلاستيكي، ليقوم بعدها بإخبار السلطات المختصة التي حضرت إلى عين المكان وباشرت إجراءاتها القانونية لتحديد ظروف وملابسات القضية.
وأضاف الشهود ذاتهم، أن سيارة الإسعاف نقلت جثة الرضيع إلى مستودع الأموات الدوق دو طوفار قصد تشريحها وتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.
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