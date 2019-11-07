الملك: المغرب وقع حوالي ألف اتفاقية مع دول القارة

أعطى الملك محمد السادس في خطابه، اليوم الأربعاء بمناسبة عيد العرش، لتعزيز البنية التحتية الطرقية بالأقاليم الجنوبية، معتبرا أن الصحراء المغربية تشكل بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال الملك في خطابه اليوم، إنه جعل القارة الافريقية منذ اعتلائه للعرض، في صلب السياسات الخارجية، مشيرا إلى الزيارات التي قام بها لمختلف دول القارة، وتم التوقيع على حوالي ألف اتفاقية تشمل كل مجالات التعاون.

وأوضح الملك أن التحركات المغربية تحاه الدول الافريقي، كان لها أثر ملموس على مستوى مكانة المغرب الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية داخل القارة، مضيفا “إننا عازمون على جعل المغرب فاعلا أساسيا في بناء إفريقيا المستقبل”.

وعبر الملك عن طموح المغرب لرفع مبادلاته التجارية مع الدول الافريقية، وقال “كما نطمح للرفع من مستوى المبادلات التجارية، ومن الاستثمارات المغربية في القارة، وإطلاق مرحلة جديدة، عمادها المنفعة المشتركة”، معتبرا أن تحقيق هذه الأهداف “ويتوقف على وفاء المغرب بالتزاماته، وعلى مواصلة ترسيخ حضوره في إفريقيا”.