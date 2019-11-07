المغرب على رأس الدول العربية التي هاجر منها أشخاص لإسرائيل

صنفت إسرائيل، المغرب، على رأس الدول العربية التي هاجر مواطنوها إلى إسرائيل خلال السنوات الثمان الأخيرة.

ونقل حساب “إسرائيل بالعربي” التابع للخارجية الإسرائيلية على موقع تويتر، بيانات أعدتها سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، أن دولة المغرب جاءت على رأس الدول التي هاجر منها أشخاص إلى إسرائيل خلال السنوات الـ8 الأخيرة، حيث تقول الأرقام إن هناك 432 يهوديا هاجروا إلى إسرائيل من المغرب.

وتشير البيانات إلى أن دولة تونس جاءت في المرتبة الثانية بـ 160مهاجرا، بينما احتلت اليمن المرتبة الثالثة بـ 119 مهاجرا خلال نفس الفترة.

ولفتت البيانات إلى أن الجزائر شهدت هجرة شخصين فقط خلال الـ8 سنوات الماضية، بينما جاءت قطر وليبيا والبحرين ولبنان في مرتبة واحدة إذ سافر من كل واحدة منهم مهاجر واحد فقط.