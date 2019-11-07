الفنانة المغربية مريم حسين تعود للسينما ببطولة فيلم خليجي

كشفت الفنانة المغربية، مريم حسين، أنها عادت مؤخرا، لميدان السينما، من خلال دور البطولة لفيلم يحمل عنوان “دارهم”، جرى تصويره في إمارة أبو ظبي تحت إخراج جرير مردود.

وفي حديثها مع “اليوم 24″، أفادت مريم حسين أن سبب غيابها عن السينما لحوالي سنيتين، له عدد من المبررات، منها البحث عن دور يناسبها، وحياتها الأسرية، والتفرغ لتربية ابنتها.

وتلعب ​مريم حسين​ دورا مركبا صعب التجسيد، قالت عنه إنها تنتظره منذ زمان، إذ تجسد الشخصية المحورية في الفيلم”، وهي فتاة تزوجت زواج الأهل بالغصب، ولم تنجح في حب زوجها، وتسبب جو الأسرة الذي عاشته بلا حب أو انسجام أو تفاهم، نتجت عنه أحداث مثيرة ومشاكل كثيرة.

ويحمل الفيلم أفكارا واقعية، وتدور أحداثه حول مسألة المال وتأثيره على سلوكيات عدد كبير من الناس، كما يتناول قضايا اجتماعية أخرى ذات تأثير كبير على حياة الآلاف في المجتمعات العربية عامة والخليجية خاصة.