حالة الطقس: حار وجاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يطرأ، اليوم الخميس، ارتفاع في درجات الحرارة، وخاصة في منطقة السهل الساحلي ووادي الخليل، وتكون أعلى بشكل ملحوظ من المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويخشى من اندلاع حرائق.

ويتوقع أن تهب رياح شرقية نشطة في شمالي البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 28 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 32 – 22، صفد 26 – 17، طبرية 33 – 20، الناصرة 29 – 18، حيفا 32 – 23، يافا 32 – 19، القدس المحتلة 26 – 18، عسقلان 29 – 19، عين جدي (البحر الميت) 32 – 24، بئر السبع 31 – 18، أم رشرش (إيلات) 32 – 21.

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ويوم غد الجمعة، تستمر موجة الحر، ولكن يطرأ انفخاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في منطقتي السهل الساحلي ووادي الخليل. وتهب رياح شرقية نشطة في شمالي البلاد بسرعات قد تصل إلى 45 كيلومترا في الساعة.

أما السبت، فمن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية، ويكون الجو غائما جزئيا، وتهب رياح شرقية نشطة في شمالي البلاد.

ويتقوع أن تستمر موجة الحر يوم الأحد أيضا.