اخبار العالم

ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 22 من مسلحيها قتلوا في جبهة الضالع

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 22 من مسلحيها قتلوا في جبهة الضالع والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019

شيّعت مليشيا الحوثيين في محافظة ذمار (وسط اليمن)، أكثر من 22 قتيلاً من مسلحيها بينهم ضابط برتبة عقيد، وطفل واحد على الأقل، قُتلوا في المواجهات مع القوات الحكومية في محافظة الضالع وجبهة الحدود اليمنية .

 

وأكد مصدر محلي إن من بين القتلى الذين تم تشييعهم، عقيد في قوات الحوثي يدعى محمد صالح العمدي من مديرية عنس، والطفل صباح محمد علي صعفان 12 عاما من مديرية ضوران آنس، والشاب نبيل عبدالمجيد الأضرعي، طالب في كلية الهندسة بجامعه ذمار.

 

هذا ويستقبل مستشفى ذمار العام أعداد من القتلى الحوثيين بشكل مستمر، قتلوا في مختلف الجبهات، التي تشهد مواجهات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف.

 

وفيما يلي أسماء القتلى الحوثيين الذين تم دفنهم في محافظة ذمار خلال اليومين الماضيين:

 

1-محمد صالح العمدي-عقيد

 

2-ناصر زين الله العامري

 

3-مراد علي صالح الشرادي

 

4-بكر أحمد عبدالله أيوب

 

5-يعقوب محمد المشرع

 

6-احمد صالح النعمي

 

7-محمد علي سعد ايوب

 

8-بندر محمد السلطان

 

9-اسامة زيد الخلقي

 

10-عصام عبدالله سعد ايوب

Advertisements

 

11-رفاد مجاهد البكاري

 

12-صخر عبده حسن السهمي

 

13-حسين احمد الحصني

 

14-ردمان حسين الحاج

 

15-صباح محمد علي صعفان-12عام

 

16-سعيد صالح السريحي

 

17-احمد يحيى الشظمي

 

18-نبيل عبدالمجيد الاضرعي

 

19-عصام العزي الذاهبي

 

20-عبدالرحمن علي حسين القرن

 

21-عدنان احمد سعيد عبيد

 

22-علي عبدالله يحيى راجح

 

72789841_1243025572550709_68358026676509

 

75012356_587868351982559_808949662485158

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 22 من مسلحيها قتلوا في جبهة الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا