صحيفة: أدركت الشعوب في لبنان والعراق وتونس والجزائر أنها ضحية فساد عم البلاد

الخميس 7 نوفمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "الفساد آفة العصر، مثله مثل السرطان ينهش الأمم والشعوب ويحيلها إلى رميم. والفساد من أخطر الظواهر السلبية، وأكثرها فتكاً بالأمن الاجتماعي، لأنه يصيب المفاصل الحيوية في الدولة ومؤسساتها وإداراتها، ويشل حركتها ودورها".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس "والفساد يتمظهر بأشكال مختلفة، فهناك الفساد الإداري والسياسي والمالي والأخلاقي، وكل هذه الآفات عوامل مدمرة للدول والمجتمعات، ويقوم بها أفراد يشغلون مناصب حساسة ومهمة في السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، مثل الرشاوى والهدايا والتزوير والخداع ونهب المال العام والاحتيال بوسائل شتى".

وتقول الصحيفة "وقد ابتليت معظم الدول العربية بهذا الداء الخبيث، حيث احتل بعضها ذيل قائمة الفساد التي تصدر في تقرير سنوي عن منظمة الشفافية، إذ كانت الصومال مثلاً الأكثر فساداً حيث احتلت المرتبة الأخيرة (180) تلتها سوريا واليمن حيث تشاركتا المركز (178)، فيما أشار التقرير إلى ضرورة مراقبة بعض الدول العربية الأخرى، وأكد التقرير أن «الفساد السياسي يعتبر التحدي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، و«إن العديد من الحكومات العربية تتأثر سياساتها وتتحدد ميزانياتها ومصارف أموالها بنفوذ شخصيات تعمل على مصالحها الشخصية على حساب المواطنين».

وبينت إن ما تشهده العديد من الدول العربية من حراكات شعبية وتظاهرات رافعة شعار مكافحة الفساد ونهب المال العام، ويأخذ بعضها شكل صدامات دامية بين المتظاهرين وقوى الأمن كما في العراق، هو نتيجة للفساد المستشري الذي تقوم به بعض أركان السلطة والقوى المتنفذة والأحزاب القادرة على التسلل إلى كل مفاصل الدولة، من خلال عمليات السمسرة وصفقات المشاريع وتبادل المنافع".

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ومضت طوفي لبنان مثلاً، تم تطييف الفساد تبعاً للنظام الطائفي القائم، حيث تمكن هذا النظام من تحويل الفساد إلى مؤسسة، تتولى التغطية على الفاسدين وناهبي المال العام تحت مظلة طوائفهم التي تكتوي بنار الفقر والعوز وانعدام خطط التنمية، ما أدى الى ارتفاع مستوى البطالة.

وأشارت إلى أن "هذا كله فجر نقمة شعبية عارمة تجلت بنزول مئات الآلاف إلى الشوارع في معظم المناطق منذ عشرين يوماً، في مظاهرات عابرة للطائفية التي اكتوت بنارها، ترفع شعارات تطالب بنسف النظام القائم، ومثلها يحدث في العراق ضد نظام المحاصصة الذي نهب ثروات البلد وتركها تئن تحت الفقر والحاجة وانعدام الخدمات العامة.

واستطردت "لقد اتسع الخرق على الراتق، ولم يعد بمقدور الأنظمة الفاسدة ترقيع الأمور أو إخفاؤها، أو التلطي بالطائفية التي لفظها الناس وكانت سبب ما هم فيه من ذل وهوان وفقر".

واختتمت "لقد أدركت الشعوب العربية، في لبنان والعراق وتونس والجزائر وغيرها أنها ضحية فساد عم البلاد ولم يعد بمقدورها تحمل المزيد، لذلك انتفضت وخرجت إلى الشوارع تطالب بنسف هذا الواقع، وهي مصرة على تحقيق مطالبها ولن تترك الساحات، إلى أن تستعيد حقها المنهوب وتقيم نظام العدالة والمساواة، ودولة القانون والمواطنة.