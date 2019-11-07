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مليشيا الحوثي بالأسمدة والمبيدات المحظورة في أسواق ذمار

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 7 نوفمبر 2019

قالت مصادر محلية إن قيادات المليشيات الحوثية بمحافظة ذمار تتاجر بعمليات التهريب للأسمدة والمبيدات الزراعية المحظورة وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

 

وأوضحت المصادر، أن قيادات المليشيات الحوثية تقوم بتهريب المبيدات الزراعية المحظورة وتزويد الأسواق بها، ومنع التجار من توريدها إلى الأسواق.

 

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وأوضحت أن المليشيات تقوم بمصادرة المبيدات الزراعية المحظورة المهربة الخاصة بالتجار في النقاط التابعة لها، وتحويلها إلى مخازن قياداتها، ثم تقوم هي ببيعها لتجار آخرين.

 

وذكرت المصادر أن من يشرف على عمليات البيع والتهريب هم: (أبو علي الوشلي، أبو سلمان السوسوة، وشقيق مدير الأمن العام بالمحافظة، وأبو زيد الديلمي)، إلى جانب قيادات أخرى بارزة لم يتم التعرف على أسمائهم.

 

وبحسب المصادر فإن المليشيات تولي عمليات تهريب الأسمدة اهتماماً كبيراً، كونها تستخدم في صناعة المتفجرات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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