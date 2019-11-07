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شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مليشيا الحوثي تلزم الطلاب بحفظ زواملها التحريضية والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
قالت مصادر تربوية بالعاصمة صنعاء إن المليشيات الحوثية واصلت أعمالها الطائفية والتحريضية، وتسخير الطلاب والطالبات لتنفيذ مظاهرات ووقفات تقوم بها المليشيات.
وأكدت المصادر أن المليشيات ألزمت مدراء المدارس وجميع الطلاب بإحياء فعالية المولد النبوي ورفع اللافتات والأقمشة ذات اللون الأخضر على جدران المدارس.
وفي محافظة ذمار، ذكرت مصادر تربوية أن المليشيات الحوثية وجهت مدراء ومعلمي المدارس بإلزام الطلاب في الصفوف الدراسية للمراحل الابتدائية والإعدادية بحفظ بعض من زواملها التحريضية وتوزيعها وتقسيمها على الشُعب الدراسية بمختلف الصفوف.
ونقلت وكالة "خبر" عن المصادر أن المليشيات أكدت على ضرورة حفظ الطلاب والطالبات حتى موعد الاحتفال بإحياء فعالية المولد النبوي وتكثيف أدائها في طابور الصباح.
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